È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13 “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”. Il provvedimento, approvato lo scorso 18 febbraio dal Consiglio dei ministri

© Riproduzione riservata