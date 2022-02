Il Gme effettuerà una modifica delle modalità di regolazione dei pagamenti degli operatori ME, Mgas e Pce prevedendo, in particolare, che in via d'urgenza e fino a successivo provvedimento: la regolazione dei pagamenti degli operatori debitori netti sia effettuata transitoriamente mediante Sepa Credit Transfer urgente o equivalente e che, transitor

© Riproduzione riservata