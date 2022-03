Il Patto dei Sindaci può essere uno strumento importante per declinare a livello locale le politiche di decarbonizzazione. Nell'ambito del Progetto ES-PA (Energia e Sostenibilità per la Pubblica Amministrazione, www.espa.enea.it) l'Enea, presenterà con un webinar (9 marzo, h. 10:00) una piattaforma informatica a supporto degli enti locali per l

© Riproduzione riservata