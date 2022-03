Per trarre i maggiori vantaggi possibili dalla mobilità elettrica è fondamentale assicurare la massima continuità di servizio possibile. Per farlo occorre, tra l'altro, implementare un sistema di protezioni contro fulmini e sovratensioni. Di questo ed altro si occuperà un evento in streaming (7 marzo, h. 14:00, https://myeventi.ceinorme.it) promo

© Riproduzione riservata