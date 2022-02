Per realizzare l'obiettivo climatico 2030 in direzione della neutralità climatica (2050), la Commissione Ue ha varato il pacchetto ‘Fit for 55', che, nell'ambito del Green New Deal, individua misure utili a realizzare una transizione ecologica sostenibile. In questo quadro Wec Italia, in collaborazione con Edison, organizza (Milano, stamane, h. 9

© Riproduzione riservata