Nella sola Africa, oltre mezzo miliardo di persone vive in aree rurali prive di accesso all'energia elettrica. In questi contesti, non è realistico ipotizzare un'elettrificazione basata sull'estensione della rete di trasmissione nazionale, perché il costo dell'infrastruttura non sarebbe ripagato dagli scarsi volumi energetici in transito. Una soluz

© Riproduzione riservata