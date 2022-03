Prosegue la campagna di Eni per la collaborazione con i Paesi africani nella fornitura di oli destinati alla bioraffinazione. Il Cane a sei zampe ha firmato un accordo di cooperazione con il ministero per l'Agricoltura, l'Allevamento e la Pesca della Repubblica del Benin per lo sviluppo congiunto di iniziative nella filiera agro-industriale, per ut

© Riproduzione riservata