L'azienda piemontese del gruppo Holdim Ecomotive Solutions, insieme all'università israeliana Technion di Haifa, ha “completato con successo” la sperimentazione dell'etere dimetilico come carburante alternativo per un veicolo pesante alimentato a diesel. Il veicolo in questione è un Iveco Eurocargo. Nella nota si legge che il Dme può essere ottenut

© Riproduzione riservata