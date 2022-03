Si è svolto ieri pomeriggio nella sala conferenze della Camera un convegno sul ruolo dell'Italia nella definizione della strategia UE per la riduzione delle emissioni di metano. Al centro della discussione, le potenzialità e le criticità della proposta di Regolamento europeo, il lavoro del tavolo per la strategia italiana per le emissioni di metano

