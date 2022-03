Come risparmiare sui costi, migliorare l'efficienza e sviluppare servizi personalizzati per il cliente. Di questo si parlerà in un webinar proposto da UtilitEnergy (15 marzo, h. 15:30, www.utilitenergy.it). Partecipando sarà possibile accedere alle competenze offerta da Qlik e all'esperienza del Gruppo Iren.

