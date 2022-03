Come precisato nella circolare n. 6/2022 del 4 febbraio (v. Staffetta 07/02) , qualora la firma o l'invio definitivo delle dichiarazioni annuali (art. 26, commi 13 e 14 per il gas naturale e art. 53, comma 8 e art. 53-bis, comma 3 per l'energia elettrica), siano del...

© Riproduzione riservata