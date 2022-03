L'accisa sui carburanti benzina e gasolio è vincolata alla normativa unionale, che stabilisce delle aliquote minime, per cui lo spazio di manovra per un'eventuale riduzione non è molto ampio. È questo, a grandi linee, il contenuto dell'intervento del sottosegretario al Mef Federico Freni durante il question time di mercoledì alla Camera, in rispost...

