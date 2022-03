Svincolare il prezzo del gas in bolletta dall'indice Ttf. È quanto chiedono i senatori del movimento 5 stelle in una mozione a prima firma Pesco depositata ieri in Senato. In questo momento, sostengono i senatori, l'ancoraggio al Ttf è l'elemento che più di tutti sta determinando l'aumento delle bollette del gas naturale per gli utenti in tutela. I...

© Riproduzione riservata