Per contenere il cambiamento climatico è ormai chiaro che occorre decarbonizzare la produzione e l'utilizzo di energia da fonti fossili. Ma l'incremento produttivo da Fer come fotovoltaico ed eolico, non programmabili, necessita di sistemi di accumulo (Ess); un settore in forte crescita che richiede un quadro normativo che ne regoli operatività, in...

