2

Eni e Air Liquide hanno stipulato un accordo di collaborazione per valutare soluzioni di decarbonizzazione per i settori industriali hard-to-abate nella regione mediterranea dell'Europa, in particolare per la cattura, l'aggregazione, il trasporto e lo stoccaggio permanente della CO. Nell'ambito dell'accordo, Eni e Air Liquide collaboreranno per id...

© Riproduzione riservata