Arriva in Parlamento come proposta di modifica al DL energia 17/2022 l'idea di bandire aste per assoggettare a contratti differenziali a due vie l'elettricità da fonte rinnovabile prodotta da capacità non solo nuova ma anche esistente, disaccoppiandola dal prezzo del gas, come proposto su queste pagine da Giuseppe Artizzu...

