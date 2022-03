La Regione Siciliana ha indetto la seconda riunione della conferenza dei servizi per il rilascio del Paur per un progetto di impianto di termovalorizzazione da 212,5 MW termici e 47 MW elettrici, da realizzarsi in zona industriale nel comune di Catania. La ditta proponente è l‘italiana SI Energy.Nello studio di impatto ambientale si legge che l'...

© Riproduzione riservata