Sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio continua a riverberarsi l'effetto del taglio delle accise. Il gasolio scende sotto quota 1,8 euro/litro, tornando a essere meno caro della benzina, ancora poco sopra 1,8. In calo i prezzi per tutti i marchi, fatta eccezione per Eni che ieri ha ritoccato i listini al rialzo. ...

