Bnz, società che sviluppa, costruisce e gestisce impianti fotovoltaici, ha ottenuto l'autorizzazione dalla Regione Lazio per la costruzione di un impianto fotovoltaico da 53 MWp in provincia di Viterbo. L'impianto, si legge in una nota, sarà operativo nel 2023. È il secondo impianto per Bnz in Italia, dove la società prevede di arrivare a una poten...

