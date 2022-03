A causa delle condizioni del mercato elettrico e gas caratterizzate da estrema volatilità, la Consip ha deciso di bloccare la possibilità per le pubbliche amministrazioni di attivare nuove forniture a prezzo fisso nell'ambito delle ultime convenzioni sia per l'elettricità che per il metano. Lo annuncia la stessa Consip in un comunicato pubblicato o...

