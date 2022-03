Con la delibera n. XI/6142 del 21 marzo la giunta regionale Lombardia ha aggiornato in rialzo la componente fissa del canone dovuto dalle grandi derivazioni idroelettriche per l'anno 2022, in applicazione dell'art. 20, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2020.La componente fissa del canone, quantificata in un importo pari 35 euro per ogni kW ...

© Riproduzione riservata