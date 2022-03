Un impianto modulare, made in Italy e replicabile in tempi brevi. Così Gas and Heat definisce il deposito costiero di Gnl di Oristano, il primo entrato in funzione in Italia, nell'annunciare la vendita della propria quota del 10% in Higas, società creata nel 2015 con con Cpl Concordia e con la norvegese Avenir che ora controlla l'infrastruttura al ...

