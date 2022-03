La Società Unica Abruzzese di Trasporto (Tua) ha bandito una gara per la fornitura di dieci convogli bimodali elettrico/idrogeno per il trasporto ferroviario regionale mediante accordo quadro. La fornitura avverrà mediante stipula di contratto di accordo quadro con un solo fornitore per la durata di quattro anni. Il primo contratto applicativo sarà...

© Riproduzione riservata