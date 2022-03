Consip ha pubblicato l'avviso di proroga della gara a procedura aperta ai sensi del d. lgs. n. 50/2016, suddivisa in otto lotti, per l'affidamento – in relazione a ciascun Lotto - di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura in acquisto di Autobus a metano...

© Riproduzione riservata