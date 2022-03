Airbus ha effettuato il primo volo dell'A380 alimentato al 100% da carburante sostenibile per l'aviazione (Saf). TotalEnergies ha fornito 27 tonnellate di Saf non miscelato prodotto in Normandia, vicino a Le Havre. Il biocarburante è stato prodotto da esteri idro-lavorati e acidi grassi (Hefa), privi di aromatici e zolfo, ed è costituito principalm...

