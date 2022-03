Il prezzo dell'energia elettrica in servizio di maggior tutela diminuisce dal 1° aprile 2022 del 10,2, quello del gas del 10%. Lo ha stabilito l'Arera nell'aggiornamento trimestrale approvato oggi.Nel dettaglio delle singole componenti in bolletta, per l'energia elettrica la riduzione è completamente legata al calo della componente materia prima,...

