Chiron, società di sviluppo, investimento e gestione nel settore delle energie rinnovabili in Italia, ha acquisito un impianto fotovoltaico a terra da circa 1 MWp in Emilia Romagna. L'impianto da 998,2 kWp è entrato in esercizio nel 2011, si trova in provincia di Piacenza e beneficia degli incentivi previsti dal Conto energia. Chiron ricorda di ave...

