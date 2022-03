È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo il decreto del presidente della Repubblica 27 gennaio 2022, n. 26 “Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni c...

© Riproduzione riservata