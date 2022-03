Da ieri nel primo pomeriggio il sistema per l'emissione degli e-Das è praticamente fuori uso. Nel pomeriggio di ieri Sogei, la società del ministero dell'Economia che gestisce la digitalizzazione della PA, ha comunicato di “non essere sottoposta ad alcun attacco cyber e che i servizi sono momentaneamente non disponibili per problemi tecnici”. Quest...

© Riproduzione riservata