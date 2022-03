Il ministero della Cultura può legittimamente opporsi davanti al Consiglio dei ministri a progetti di iniziativa privata come quelli nelle rinnovabili soltanto nei casi in cui le decisioni favorevoli ai progetti prese da altre amministrazioni risultino lesive di beni già dichiarati di interesse ambientale, paesaggistico o culturale e per questo qui...

© Riproduzione riservata