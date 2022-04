Consip ha aggiudicato a Rekeep Spa il Lotto 11 del bando di gara per l'efficientamento energetico di oltre un centinaio di immobili dello Stato, in gestione all'Agenzia del Demanio e in uso al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno. Il bando è suddiviso in 12 lotti, parte da un valo...

© Riproduzione riservata