Il Gse ha pubblicato il documento Fonti rinnovabili in Italia e in Europa nel quale, come ogni anno, fa il punto sulla diffusione delle fonti rinnovabili a livello nazionale mettendo a confronto le performance dell'Italia con quelle degli altri Paesi UE.Il documento è sviluppato a partire da dati Eurostat aggiornati al 2020 e presenta analisi di ...

© Riproduzione riservata