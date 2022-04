Si chiude con la conferma da parte del Consiglio di stato del ritiro degli incentivi, il caso di diverse decine di impianti da poco meno di 50 kW ciascuno - per un'iniziativa complessivamente da oltre 12 MW - realizzati nel 2009 da Global Pvq (ex Q-cells) in Basilicata e poi acquisiti nel 2013 dal fondo di diritto lussemburghese Ikav Global Energy....

