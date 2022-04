L'embargo sul gas russo “non è ancora sul tavolo e non so se lo sarà mai”. Ma la situazione “è in divenire” e “se ci propongono l'embargo sul gas e se l'Unione Europea è uniforme su questo, noi saremo ben contenti di seguire”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della conferenza stampa svoltasi ieri sera a Palazzo Chigi a...

© Riproduzione riservata