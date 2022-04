Negli ultimi sei mesi sono stati presentati alle Regioni progetti di impianti da fonte rinnovabile per un totale di 1,31 GW, di cui 792 MW per impianti eolici e 519 MW per impianti fotovoltaici. La Regione dove sono state presentate più istanze è la Puglia con 522 MW; a seguire la Sicilia con 249 MW e la Campania con 205 MW. Si segnala un impianto ...

