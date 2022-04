Dopo l'aumento del 18,7% dal 1° aprile, dal 1° maggio le tariffe per le reti urbane del Gpl saliranno del 6,6%. Lo stabilisce la delibera 186/2022/R/gas del 26 aprile dell'Autorità per l'energia (Arera) che ha disposto per il periodo dal 1° al ...

© Riproduzione riservata