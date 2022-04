I circuiti elettronici presenti nei microchip costituiscono una parte fondamentale, ma per lo più invisibile, del mondo in cui viviamo. Decine, a volte centinaia, di questi chip sono integrati in ciascuno dei miliardi di dispositivi elettronici con cui interagisce ogni giorno la popolazione mondiale. Per avvicinare a questo mondo tangibile, ma poco...

© Riproduzione riservata