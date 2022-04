Gianluca Benamati

In dichiarazioni alla Camera in risposta ad un recente “Question Time” sulla crisi energetica, Mario Draghi ha indicato nella fusione termonucleare controllata una fonte cruciale per il futuro. Ha, inoltre, richiamato l'esperienza ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) che dovrebbe operare dal 2028 studiando la fisica e le condizio...

