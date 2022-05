Si terrà a Roma sabato prossimo 14 maggio dalle ore 8:30 nel palazzo La Lanterna di Via Tomacelli 157 l'evento “È l'Italia che vogliamo”, l'iniziativa programmatica della Lega per aprire “un confronto serrato con i territori italiani e i suoi protagonisti per disegnare il futuro del Paese”...

© Riproduzione riservata