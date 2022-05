Mercoledì 11 maggio, la commissione per l'Ambiente (Envi) del Parlamento europeo ha adottato la sua posizione sulla proposta di revisione degli standard emissivi per le nuove auto e furgoni in linea con le rafforzate ambizioni climatiche europee. Con 46 voti a favore, 40 contrari e due astensioni, i parlamentari hanno espresso il loro supporto alla...

© Riproduzione riservata