L'agroforestazione in Europa è uno degli strumenti strategici per tracciare percorsi sostenibili verso la transizione verde. Di agroforestale per il green deal e di ricerca e innovazione per lo sviluppo sostenibile in agricoltura e silvicoltura si parlerà a Nuoro in occasione della 6a Conferenza Agroforestale Europea (, http://euraf20...

© Riproduzione riservata