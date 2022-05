Enel X Way e Q8 hanno siglato un accordo di interoperabilità che permetterà ai clienti Q8 di accede a tutti i punti di ricarica elettrica di Enel X Way in Italia, usando l'applicazione Cartissima Q8. Le due aziende ne danno notizia in una nota congiunta diffusa oggi.“L'obiettivo di Enel X Way è dare un forte impulso al processo di transizione dal...

© Riproduzione riservata