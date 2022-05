Con la delibera 209/2022/R/com, l'Autorità per l'energia ha modificato e integrato la disciplina della Bolletta 2.0, a conclusione di un primo gruppo di interventi e prima implementazione delle previsioni in materia contenute nel Dlgs mercato elettrico 210/2021. Le nuove disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2023.Il primo gruppo di modific...

© Riproduzione riservata