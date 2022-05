Il Governo “continuerà in ogni sforzo” per rendere gli investimenti in rinnovabili “più rapidi, per smontare, per distruggere le barriere burocratiche che impediscono gli investimenti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso dell'informativa al Senato sui recenti sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina.“Il Governo – ha...

© Riproduzione riservata