“Il contrasto al cambiamento climatico non diventi un'altra vittima dell'aggressione russa”. È l'appello lanciato dal presidente dell'Agenzia internazionale dell'energia Fatih Birol in un intervento pubblicato di venerdì 13 maggio sul sito del'Aie. Secondo Birol, alla crisi energetica scatenata dalla guerra in Ucraina non si può rispondere con una ...

© Riproduzione riservata