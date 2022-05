Un “meccanismo del prezzo” – tariffa o price cap – sul petrolio russo, come ponte verso l'embargo totale previsto dall'UE per l'anno prossimo. È quanto ha proposto, secondo un articolo del, la segretaria al Tesoro statunitense Janet Yellen alla riunione dei ministri delle Finanze del G7 che si sta tenendo in questi giorni in Germa...

© Riproduzione riservata