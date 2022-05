Il Gse ha aggiornato il contatore del Conto Termico, che monitora l'andamento degli incentivi impegnati per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di impianti termici alimentati a fonti rinnovabili. L'impegno di spesa complessivo stimato per l'anno in corso è di 276 milioni di euro di cui 120 per interventi di privati e circa 156...

© Riproduzione riservata