La drammatica evoluzione del quadro geopolitico sta spingendo le fonti rinnovabili come fattore di supply security, oltre che come elemento cardine per la decarbonizzazione. Rispondere alle incertezze del presente senza perdere di vista gli obiettivi di lungo periodo è l'attuale sfida per l'industria elettrica italiana. Il quadro degli investimenti...

