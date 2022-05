Guerra in Ucraina, crisi internazionale e prospettive di sviluppo sostenibile. Di questo si parlerà, lunedìnella cornice del Salone del Libro di Torino, in un incontro promosso dall'Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile (https://asvis.it). L'incontro, nel percorso di avvicinamento alla 6a edizione del Festival dello Sviluppo S...

© Riproduzione riservata