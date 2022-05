Il Mite ha avviato oggi la consultazione pubblica sulla misura per la concessione dei benefici a fondo perduto Pnrr per un massimo di circa 740 milioni di euro tra 2022 e 2024 per incentivare la realizzazione di almeno 21.255 stazioni di ricarica veloci e ultra-veloci per veicoli elettrici accessibili al pubblico tra strade urbane e extraurbane.L...

